В "СН" спрогнозували, коли проголосують за нового міністра екології

В "Слузі народу" прогнозують, що призначення нового міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України може відбутися наступного пленарного тижня, 2-5 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін (фракція "Слуга народу").

"Ще невідомо (коли може відбутися голосування за призначення нового міністра екології - ред). Давид Георгійович (Арахамія - ред.) говорив, що можливо, два тижні будуть придивлятися до кандидатів, проводити співбесіди, тому орієнтуємося, що можливо, через один тиждень, тобто наступного пленарного тижня питання винесуть в зал для голосування" , - сказав Жупанин журналістам в кулуарах парламенту.

Раніше, 19 жовтня, в Апарат Верховної Ради надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України, повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Джерело видання повідомило, що голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін ( "Слуга народу") може очолити Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України.

19 червня 2020 року Верховна Рада призначила Романа Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.