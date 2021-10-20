В Україні знайшли колекцію рідкісної мототехніки

Столичний колекціонер зібрав понад 100 мопедів, мотоциклів та іншої двоколісної техніки. Багато екземплярів дуже рідкісні та збереглися в хорошому стані, повідомляє Обозреватель.

Унікальне зібрання двоколісних раритетів представив канал Oleg AC в Facebook. Киянин Анатолій Сидоренко з дитинства захоплений мототехникою, а з появою свого гаража почався процес формування колекції, родоначальником якої стала чехословацька Jawa.

Родоначальником колекції стала чехословацька Jawa. Джерело: Канал Oleg AC на Facebook

Згодом з'явилися досить рідкісні довоєнні і післявоєнні зразки. Завдяки наполегливості Анатолія, йому вдалося відшукати справжні артефакти, включаючи рідкісні спортивні моделі.

Майже вся техніка знаходиться в тому стані, в якому вона збереглася до наших днів. Джерело: Канал Oleg AC на Facebook

Серйозний процес збирання почався для Анатолія у 2006 році. Більшість екземплярів були придбані через інтернет. Майже вся техніка знаходиться в тому стані, в якому вона збереглася до наших днів. За словами власника, він вважає за краще залишати свої раритети в тому вигляді, в якому вони потрапили в його колекцію. Так вони краще передають дух епохи і несуть сліди часу. Безумовно, окремі екземпляри піддаються реставрації, але, в основному, вони знаходяться в хорошому стані.

Окремий інтерес представляє добірка моторолерів 60-х років. Джерело: Канал Oleg AC на Facebook

Серед родзинок колекції – трофейний Zundapp часів Другої світової війни, угорський мопед Berva 1959 року, серія мотоциклетних колясок, а також цікава добірка моторолерів 60-х років.