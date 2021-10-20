СБУ викрила угруповання, що завозило нелегалів під виглядом "Інтерполу"

Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію, у ході якої викрили "багатопрофільне" злочинне угруповання. Про це повідомляє прес-служба СБУ

За наявною інформацією, зловмисники причетні до налагодження каналу нелегальної міграції іноземців, а також до контрабанди та збуту фальшивих грошей.

Як вдалося встановити спецслужбі, організатором злочинної схеми є житель Одеси. Разом зі спільниками він контактував з учасниками міжнародних злочинних угруповань, які "постачали" їм нелегальних мігрантів і значні суми підроблених доларів США. Зловмисники використовували фальшиві посвідчення Інтерполу.

"За попередньою інформацією, вони могли" організувати "будь-які суми фальшивої готівки. Зловмисники продавали її за 50% від вартості номіналу. Задокументовано, що тільки за час спостереження СБУ (в рамках контролю за вчиненням злочину) ділки продали валюти на десятки тисяч доларів США. Вся вона вилучена з обігу ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Що стосується нелегальної міграції, то клієнтами зловмисників були, в основному, жителі країн з підвищеним терористичним ризиком. Спільники видавали підроблені паспорти громадян країн ЄС і України.

"Послуги надавалися" під ключ ": включаючи зарубіжний і внутрішні паспорти країн-членів ЄС, водійські посвідчення, тощо. Одного з фігурантів угруповання задокументували на 8 епізодах злочинної діяльності по" нелегалам "", - уточнюють у прес-службі.

В ході обшуків за місцем проживання фігурантів виробництва було вилучено: підроблені посвідчення співробітників Інтерполу; ноутбук, флеш носії, мобільні телефони; банківські картки та готівку в іноземній валюті; документи на запрошення іноземців; патрони до вогнепальної зброї та гранату РГД-5.

Зараз фігуранти кримінального провадження затримані. Їм планується оголошення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених одразу п'ятьма статтями Кримінального Кодексу України: ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей і т. Д.); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 1 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

Заходи по викриттю зловмисників проводили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ спільно зі слідчими Нацполіціі під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.