НБУ заборонив банкам приймати російські рублі для поповнення депозитів

Нацбанк з 21 листопада заборонив українським банкам приймати російські рублі для поповнення депозитів, повідомляє Политика Страны.

Вчора НБУ розіслав відповідний документ по банківській системі, і він виявився в розпорядженні «Страны».

Зміни до постанови НБУ №103 вступають в силу через місяць - з 21 листопада 2021 року. Значить, у бажаючих поповнити рублеві рахунки є для цього кілька тижнів.

Джерела в Національному банку уточнили, що обмеження стосуються тільки депозитних рахунків населення, і не поширюється на всі інші.

Втім, в банках заборону НБУ сприймають інакше і збираються згорнути прийом рублів на будь-які рахунки, в тому числі на поточні і карткові.