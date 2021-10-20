Нардеп заявив про двогодинну чергу з катафалків у крематорій Києва
У Києві утворилася черга з катафалків у місцевий крематорій. Машини з померлими від COVID-19 стоять по дві години в черзі. Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, повідомляє Корреспондент.
"Не дуже весела у мене сьогодні інформація. Україна на сьогодні має в середньому за добу понад 18 тисяч хворих на ковід. Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху, за кількістю померлих. На сьогодні 495 людей померли за минулу добу. Позаминулої доби - більш ніж 500 осіб. Черга з катафалків у київський крематорій сьогодні становить близько двох годин", - сказав Радуцький під час виступу в парламенті.
Він констатував, що досі дуже велика кількість депутатів, працівників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів не вакциновані, не маючи для цього протипоказань.
"Ще раз дуже прошу керівництво дати доручення апарату знову організувати вакцинацію для охочих у приміщеннях Верховної Ради", - додав Радуцький.