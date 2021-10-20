Нардеп заявив про двогодинну чергу з катафалків у крематорій Києва

У Києві утворилася черга з катафалків у місцевий крематорій. Машини з померлими від COVID-19 стоять по дві години в черзі. Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, повідомляє Корреспондент.

"Не дуже весела у мене сьогодні інформація. Україна на сьогодні має в середньому за добу понад 18 тисяч хворих на ковід. Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху, за кількістю померлих. На сьогодні 495 людей померли за минулу добу. Позаминулої доби - більш ніж 500 осіб. Черга з катафалків у київський крематорій сьогодні становить близько двох годин" , - сказав Радуцький під час виступу в парламенті. ﻿

Він констатував, що досі дуже велика кількість депутатів, працівників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів не вакциновані, не маючи для цього протипоказань.