Джошуа для реваншу з Усиком знайшов нового тренера

Після поразки Олександру Усику колишній чемпіон світу з боксу за версіями трьох престижних організацій Ентоні Джошуа задумався про зміну тренера, повідомляє Обозреватель.

Британський суперважковаговик побував в декількох містах США, де провів переговори з фахівцями і зупинився на кандидатурі Ронні Шилдса – колишнього наставника Майка Тайсона.

Про це розповiв сам фахівець в коментарі TalkSport. Джошуа вже навіть провів два тренування з Шилдсом і подивився з ним деякі раунди бою з українським чемпіоном.

Тренер Ронні Шилдс. Джерело: скріншот

Впродовж багатьох років з Ентоні працював Роб Маккрекен. Однак невдачі в боях з американцем Енді Руїсом і Усиком змусили Джошуа зважитися на кардинальні кроки і змінити наставника.

Ентоні Джошуа і Роб МакКрекен. Джерело: Ringside24

У тренерській команді британця залишиться тільки Анхель Фернандес. Поки що у Джошуа йде процес притирання з новим тренером, але, за словами Шилдса, сторони досягли принципової згоди про спільну роботу. Таким чином, саме 63-річний американець готуватиме Ей-Джея до реваншу з Усиком.

Серед нинішніх підопічних Ронні Шилдса виділяються брати-чемпіони світу Джермалл і Джермелл Чарло.