Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік: основні показники

Верховна рада підтримала висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік. Документ підтримали 264 депутата, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з Регламентом Ради, після ухвалення висновків проект закону про державний бюджет на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні.

"Схвалити висновки та пропозиції до проекту закону України про державний бюджет України на 2022 рік як Бюджетні висновки Верховної ради України" , - йдеться в документі №6000-П.

Згідно з постановою, Кабінет міністрів повинен підготувати проект закону про державний бюджет України на 2022 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків та подати його на розгляд Ради у двотижневий строк.

Документом перерозподіляються деякі видатки держбюджету. Крім того, доходи загального фонду держбюджету на 2022 рік збільшуються на 6,5 млрд гривень за рахунок імпортного ПДВ.

Кабміну рекомендується розглянути можливість збільшення доходів загального фонду державного бюджету на 2022 рік з урахуванням очікуваного виконання доходів державного бюджету у 2021 році, прогнозного зростання економіки.

Крім того, Кабмін зазвичай самостійно змінює показники до другого читання і перерозподіляє витрати.

Верховна рада прийняла до розгляду законопроект "Про державний бюджет на 2022 рік" 21 вересня.

Доходи бюджету заплановані в сумі 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році; витрати зростуть на 103,1 млрд гривень до 1465,7 млрд гривень; дефіцит держбюджету запланований на рівні 188 млрд гривень.

Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%. До бюджету на 2022 рік закладено середній курс гривні до долара - 28,6-28,7 грн/долар.

Відповідно до Регламенту, проект закону про державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань. Після представлення народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту не пізніше 1 жовтня. Верховна рада розглядає проект закону про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада. Остаточно закон про державний бюджет України приймається Верховною радою до 1 грудня.