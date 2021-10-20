В ОП відреагували на заяву ведучої телеканалу "UA:Перший"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відкинув заяви про тиск і ультиматуми з боку ОП, про який раніше написала ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, представники влади регулярно з’являються в програмах Суспільного, зокрема і в «Зворотному відліку».

«Тобто говорити про якесь особливе ставлення представників влади до Суспільного мовника точно некоректно і необґрунтовано. Більше того, незалежна редакційна політика будь-якого ЗМІ – це ключова ознака здорового суспільства і сучасної держави» , – заявив Подоляк. ﻿

З іншого боку, додав він, «суспільство хоче отримати від медіа незаангажовану модерацію в ефірах, коли всі сторони діалогу мають рівні можливості, а журналісти не зловживають своїми політичними позиціями».

«Але якщо той чи інший представник влади бачить в ефірах того чи іншого проєкту послідовну і вперту незбалансованість позицій, постійну та явну заангажованість ведучих і редакції, то можна зрозуміти вкрай невелике бажання людей іти в ефір саме цього проєкту. У цьому немає і не може бути жодного підтексту, оскільки в інших ефірах Суспільного представники влади із задоволенням продовжують брати участь. Хоча і в цьому проєкті були присутні у більшості ефірів представники монобільшості, в тому числі і голова партії «Слуга народу» , – заявив Подоляк.

Щодо необхідності узгоджувати спікерів на ефіри з ним, про що заявила Барчук, то, за словами радника голови ОП, для Офісу президента важливо, «щоб будь-яке представництво влади в програмах телеканалів було просто змістовним».

«Тобто не ефір заради ефіру, а ефір заради роз’яснення тих чи інших ініціатив влади. Саме змістовність позиції – те, щодо чого депутати фракції чи інші представники широкої команди влади можуть отримати консультування в рамках цілком раціонального підходу до узгодженої єдиної інформаційної позиції» , – сказав Подоляк.

Раніше ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України, зокрема, підлеглих керівника цієї структури Андрія Єрмака.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода