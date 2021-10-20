Топ країн, з яких везуть б/у автомобілі в Україну

Лідирує США, але далі йдуть європейські країни, повідомляє 24 Канал.

Сервіс перевірки авто carVertical оприлюднив власне дослідження щодо географії ввозу вживаних автомобілів в Україну. Вони опирались на базу даних тих автомобілів, які були перевірені через цей сервіс протягом останніх двох років.

У звітах про історію автомобіля carVertical можна побачити дати реєстрації та країни, де машина була зареєстрована раніше. На основі вищезазначеної інформації було підготовлено це дослідження, задля якого був здійснений аналіз тисячі звітів про історію автомобілів.

Топ-5 країн, з яких везуть вживані авто в Україну

Перше місце з показником 30,3 відсотків займають вживані автомобілі зі Сполучених Штатів Америки. В більшості це машини зі страхових аукціонів після різноманітних пошкоджень ДТП, утоплення, вандалізм тощо).

Українці купують американські вживані автомобілі через вигідну ціну, а ремонт цих машин в нашій країні обходиться дешевше, ніж у США. Наприклад, в США Toyota Camry після двох років експлуатації можна купити на аукціоні за 15-20 тисяч доларів з доставкою і розмитненням. В Україні ж вживаної Toyota Camry з 2-річним терміном експлуатації практично немає на ринку, а нова машина даної моделі коштує приблизно 30 тисяч доларів.

Друге місце з великим відривом від третього з результатом 23,8% займає Німеччина. Ця країна – європейський лідер поставок вживаних автомобілів до України. Машини німецького походження користуються популярністю через гарний стан доріг (не страждає підвіска), високий рівень сервісу (тобто добрий технічний стан авто), якісне пальне.

Згідно з останніми тенденціями, вживані автомобілі з Німеччини та США будуть популярні серед українців у найближчі роки завдяки високій якості та дешевизні.

Бельгія з показником 7,4 відсотків займає третю позицію. Бельгійські вживані автомобілі популярні серед українців через свій гарний стан та якість. На 4-му и 5-му місцях знаходяться Литва і Нідерланди відповідно. Вживані автомобілі з цих країн є дуже дешевими. Останнім часом литовські вживані машини стали дорожчими, а ввіз "євроблях" перекрили, тому Нідерланди можуть посісти 4-ту сходинку у цьому рейтингу.

Також дослідження включає список з 15 країн, які є найбільшими імпортерами вживаних автомобілів до України.

Резюме

Дослідження carVertical не претендує на істину в останній інстанції. Наприклад, вживані авто з Японії українці не возять, адже реєстрація машин з правим кермом в Україні заборонена. Натомість дуже багато везуть авто з Кореї, яка не ввійшла в цьому дослідженні навіть в ТОП-15. Справа в тому, що корейські авто не перевіряють за цим сервісом.