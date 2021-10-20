Споживчі ціни в єврозоні виросли до максимуму з 2008 року

Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 3,4% в річному вираженні, свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського союзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Це максимальне значення з початку глобальної фінансової кризи у вересні 2008 року.

Таким чином, інфляція прискорилася в порівнянні з 3% в серпні.

Підсумкові дані збіглися, як з попередньо оголошеними показниками, так і з прогнозами експертів.

Висока інфляція обумовлена головним чином стрибком цін на енергоносії - на 17,6% в порівнянні з 15,4% в серпні.

Продукти харчування, алкоголь і тютюн у вересні подорожчали на 2%, як і місяцем раніше. Вартість послуг зросла на 1,7% проти 1,1% місяцем раніше.

Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у вересні збільшилися на 1,9% в річному вираженні, до максимуму з грудня 2008 року, після підвищення на 1,6% в попередньому місяці. Показник збігся з попередніми значенням і консенсус-прогнозом.