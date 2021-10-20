У Кривому Розі після смерті Павлова-молодшого зник його друг

Після смерті брата мера Кривого Рогу – Андрія Павлова – несподівано зник і В'ячеслав Малютяк, який добре знав загиблого. У поліції вже заявили про розшук чоловіка в Дніпропетровській області, повідомляє Сьогодні.

Правоохоронці зазначають, що Малютяк пішов з дому 18 жовтня і до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 172 см, худорлявої статури, волосся коротке темне із сивиною, особливих прикмет не має. Був одягнений у сорочку бордового кольору, спортивну кофту темно-синього кольору, чорну куртку і джинси. У поліції просять повідомляти будь-яку інформацію про його місцеперебування за номерами: 0689738679 або 102.

Телефон знайшли, а Малютяка – ні

Блогер Олексій Таймуразін писав напередодні в Facebook, що Малютяк зник за загадкових обставин.

"Чоловік вийшов з дому і зник. Його телефон знайшли у фурі, яка мала їхати в Новий Буг, – з нього зателефонували синові в Одесу. Дружина Малютяка в істериці" , – повідомив він.

Блогер також уточнив, що Малютяк є директором підприємства "Сєвертранс".

Біда сталася не тільки з Павловим

Джерела видання повідомляють, що зниклий Малютяк був знайомий з Павловим.