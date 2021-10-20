Instagram дозволить розміщувати пости з комп'ютерів

Соціальна мережа Instagram з завтрашнього дня дозволить своїм користувачам публікувати пости з комп'ютерів, повідомляє УНІАН.

Крім цього, компанія анонсувала можливість публікувати спільні пости через функцію Collabs. Вона дозволить користувачам спільно володіти однією публікацією в стрічці або Reel. Для спільного поста або відео Reels потрібно буде дозвіл іншого користувача. Таку публікацію бачитимуть підписники авторів поста. У такої публікації будуть об'єднані секції коментарів, кількість переглядів і лайків.

Також Instagram дозволить збирати гроші некомерційним організаціям і введе нові можливості редагування музики для Reels, пише The Verge.

Як повідомлялось ранiше, про те, що соцмережа тестує функцію розміщення постів з персонального комп'ютера, стало відомо влітку.