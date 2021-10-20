6 простих способів відбілити пожовклий пластик

Пластик є одним з найпоширеніших матеріалів в житлових приміщеннях. Тепер їм замінюють навіть дерево, метал і скло. Попри всю практичність цього матеріалу у нього є один явний недолік - з часом він жовтіє, повідомляє Профиль.

Як можна розв'язувати цю проблему, розповіли фахівці.

Ацетон

Чи не найбезпечніший спосіб, тому перед використанням ацетону рекомендується перевірити, як певний вид пластмаси реагує на нього на маленькій ділянці. Якщо реакція немає і пластик не розчинився, то можна нанести його на ватний диск і протерти пожовклі місця.

Перекис водню

Якщо пластик пожовтів не сильно, то можна скористатися цим способом. Протерти проблемні місця можна за допомогою ватного диска або губки. Перекис відмінно справляється з кіптявою, жирним нальотом, гаром і з більшістю інших побутових забруднень.

Мийний засіб для посуду

Це спосіб належить до розряду щадних. За допомогою розчину мильного розчину можна легко впоратися з жовтизною, яка виникла, наприклад, через кіптяву. Для приготування розчину слід змішати мило, мийний засіб для посуду і воду.

Сода

Очистити підвіконня або інші пластикові поверхні від жовтих плям можна і за допомогою звичайної харчової соди. Для цього в ємності розчиніть 20 г соди у воді, після чого нанесіть розчин на поверхню і залиште на 5-6 годин. Після цього видаліть розчин і витріть поверхню пластика рушником насухо.

Оцет

Для цього способу рекомендується використовувати 70-80% оцет. Підходить в основному для невеликих ділянок. Спочатку слід протерти змоченою в оцті ганчіркою жовті плями, після чого змити чистою водою. Не забувайте при цьому провітрювати приміщення.