Чи буде в Україні новий локдаун: відповідь Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд не планує впроваджувати повний локдаун у всій країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це він розповів на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Ми не плануємо впроваджувати повний локдаун у всій країні й зупиняти економіку. Але як сказав президент: єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація" , - сказав Шмигаль.

Прем'єр також заявив, що ще декілька областей найближчим часом можуть потрапити у "червону" зону.