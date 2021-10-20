Федоров розповів про виправлення в додатку "Дія"

Голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про виправлення більшості помилок у мобільному додатку "Дія", пов'язаних із запуском електронних ковід-сертифікатів, повідомляє УНІАН.

В інтерв’ю міністр заявив, що відомство "постійно тримає руку на пульсі, щоб розуміти, що реально відбувається".

"Я не скажу, що ситуація не виправилася, і все погано, тому що застосунок стабільно працює, і 90% помилок, які були, вже давно виправлені. Сьогодні ковід-сертифікати в "Дії" вже отримали 2,3 мільйона українців" , – зазначив Федоров.

"Річ у тім, що нам потрібно було дуже швидко запуститися, щоб українці могли подорожувати без обмежень. Разом з Міністерством охорони здоров’я ми проаналізували усі проблемні життєві ситуації (наприклад, коли неправильно вводиться номер вакцини, неправильно фіксується доза вакцинації) і зробили так, що, фактично, лікар тепер не може ввести інформацію некоректно" , – додав міністр.

Також Михайло Федоров розповів про запуск нової технології підпису у додатку:

"Ми запустили таку технологію, як "Дія.Підпис" – це коли біометрія вашого обличчя порівнюється з фото у реєстрі. Це не Face ID, коли телефон самостійно запам’ятовує тебе, а після цього перевіряє. Це коли ти колись робив (ще до появи міністерства, ще до появи "Дії", можливо, 7 років тому) біометричний паспорт або ID-картку, і та біометрія, яка була зафіксована, сьогодні перевіряється через камеру смартфону і застосунок "Дія". Це нова технологія, і вона передбачає певні рухи головою. Тому новизна була ще в тому, щоб навчити людей користуватися цією технологією".

У листопаді 2021 року на конференції Мінцифри Diia Summit 3.0 цю послугу планують зробити ще простішою.

"Вам більше не треба буде рухати головою у різні сторони – достатньо буде зробити тільки один рух. Ми плануємо підключити голосову допомогу, для того, щоб люди, у яких є проблеми з зором, могли прослухати підказки та пройти необхідний алгоритм дій" , – розповів Михайло Федоров.

Нагадаємо, в Україні ковід-сертифікати почали видавати в тестовому режимі з 1 липня, а вже 5-го вони стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "Дія".