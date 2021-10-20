У Москві провели переговори з представниками "Талібану"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що обговорив з представниками руху талібів виконання їхніх обіцянок щодо формування інклюзивного уряду, забезпечення основних прав громадян Афганістану, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Глава МЗС повідомив журналістам, що також обговорювалася неприпустимість використання території Афганістану проти третіх країн, оскільки існує реальна загроза переливу терористичної і наркоактивності на територію сусідніх країн.

"Ми задоволені рівнем практичної взаємодії з афганською владою, що дозволяє на поточному етапі ефективно вирішувати першочергові завдання забезпечення безпеки проживаючих в Афганістані російських громадян, безперешкодного функціонування нашого посольства в Кабулі, як власне і посольств інших держав" , - сказав Лавров, звертаючись до учасників міжнародної зустрічі з Афганістану в Москві.

У свою чергу, заступник голови тимчасового уряду Афганістану Абдул-Салам Ханафі, який очолює делегацію талібів у Москві, вважає інклюзивним нинішнє керівництво країни.

"Уряд в Афганістані зараз уже інклюзивний. Як ви знаєте у функціонуванні країни зайняті 500 тис. осіб, багато працювали там і раніше" , - сказав він журналістам у Москві.

Так він відповів на питання про те, чи планується створення інклюзивного уряду Афганістану і чи є розуміння того, яким він буде.

"Формат "трійки" дуже важливий для нас. Росія - дуже значуща країна в регіоні і грає важливу роль в забезпеченні безпеки в регіоні" , - підкреслив Ханафі.

У засіданні "московського формату", за заявою МЗС РФ, крім талібів, беруть участь представники 10 країн регіону.