Олена Зеленська побувала на Черкащині: фото з чоловіком

Президентське подружжя прибуло з робочою поїздкою до Черкаської області. Володимир та Олена Зеленські відвідали шевченківські місця. Зокрема, вони вшанували пам'ять класика української літератури, письменника, мислителя, художника Тараса Шевченка, повідомляє 24 Канал.

У Каневі Зеленські поклали квіти до могили Кобзаря на Тарасовій горі. Для такої поїздки перша леді обрала чорне пальто довжини нижче колін, з-під якого виднілася сукня молочного кольору з мереживом. Вбрання вона поєднала з довгими чоботами чорного кольору на підборах. Цього разу волосся накрутила в локони та зібрала у зачіску ззаду. Володимир Зеленський ішов поруч із дружиною в повністю чорному одязі.

Источник: фан-аккаунт Елены Зеленской

Останнім часом президентське подружжя рідко здійснює спільні виходи. Тому до цієї поїздки прикута особлива увага публіки.