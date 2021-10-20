Байден і Путін можуть провести ще одну зустріч - Пєсков
Зустріч президентів Росії і Сполучених Штатів Америки Володимира Путіна і Джозефа Байдена в цьому році цілком ще може відбутися. Про це заявив сьогодні секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише телеграм-канал Політика Країни.
"Під час нещодавньої зустрічі Ушакова з Нуланд обговорювалися різні варіанти, були досягнуті певні розуміння. Після того, як вони будуть конкретизовані за форматами і за термінами, ми вас проінформуємо. У тому чи іншому форматі вона цілком реальна до кінця цього року", - сказав Пєсков.
На каналі допустили думку, що США і Росія
"про щось намагаються домовитися", раз контакти цих країн
"на вищому рівні" так почастішали.
"І тема України, очевидно, займає тут далеко не останнє місце", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується що зараз існує дві версії подій. За однією з них,
"спостережуване нині загострення відносин з обох сторін - по лінії НАТО-Росія", за іншою -
"димова завіса, щоб Байдена не сильно таврували в США за те, що той« російським продався »".