Байден і Путін можуть провести ще одну зустріч - Пєсков

Зустріч президентів Росії і Сполучених Штатів Америки Володимира Путіна і Джозефа Байдена в цьому році цілком ще може відбутися. Про це заявив сьогодні секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише телеграм-канал Політика Країни.

"Під час нещодавньої зустрічі Ушакова з Нуланд обговорювалися різні варіанти, були досягнуті пе﻿вні розуміння. Після того, як вони будуть конкретизовані за форматами і за термінами, ми вас проінформуємо. У тому чи іншому форматі вона цілком реальна до кінця цього року", - сказав Пєсков.

На каналі допустили думку, що США і Росія "про щось намагаються домовитися", раз контакти цих країн "на вищому рівні" так почастішали.

"І тема України, очевидно, займає тут далеко не останнє місце", - йдеться в повідомленні.