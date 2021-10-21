Кругове тренування з медболом: комплекс вправ для схуднення

Тренувальний м'яч є хорошою альтернативою звичним навантажувачам. Він може замінити нам бодібар чи навіть гантелі. Розповідаємо, як займатися вдома з медболом, який допоможе зробити комплекс вправ на будь-яку групу м'язів ефективніше, повідомляє 24 Канал.

Медбол все частіше купують любителі фітнесу не лише для занять у залах, але й в домашніх умовах. Тренування з його допомогою допоможуть вам розвинути спритність і фізичну силу, покращити координацію рухів, зробити суглоби рухливішими та посилити гнучкість тіла. Крім цього, можна обрати спортивний інвентар зі зручною для вас вагою: 4, 6, 8 або 12 кілограмів.

А тим часом тренерка Катерина Кононова підготувала комплекс кругового домашнього тренування з медболом.

5 вправ з тренувальним м'ячем