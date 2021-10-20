Кулеба назвав головну тему візиту Зеленського до Великобританії

Візит Президента Володимира Зеленського до Великобританії буде присвячений участі України в 26-й Конференції ООН із питань зміни клімату, яка відбудеться в Глазго. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, 20 жовтня, повідомляє Укрiнформ.

"Це буде візит, перш за все, присвячений участі України в глобальній конференції з питань протидії кліматичним змінам - це головне питання порядку денного", - сказав Кулеба.

Він додав, що, можливо, пройдуть певні двосторонні зустрічі, на яких "порядок денний у нас класична": це врегулювання конфлікту на сході України, деоккупація Криму, захист прав політичних в'язнів і енергетична безпека України.