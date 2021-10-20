Шахраї оформили кредит через "Дію": коментар Мінцифри
З мобільним додатком "Дія" пов'язано дуже мало шахрайств з кредитами, оскільки безпосередньо через нього дуже важко оформити позику в банку, повідомляє УНІАН.
Про це в інтерв'ю заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами з понад 500 звернень щодо шахрайств по кредитах, що надійшли до поліції від початку року, лише в одному йшлося про "Дію" - причетну шахрайку вже помістили під домашній арешт.
"Як це відбувається, конкретний приклад. Є шахрай, який, знаючи паспортні дані і номер телефону своєї жертви, зламує її пошту, знаходить на пошті копії документів, наприклад, паспорту, робить дубль sim-картки, за допомогою недобросовісних співробітників банку відкриває рахунок, після чого авторизується в "Дії" через BankID. Після цього шахрай іде до фінансової установи, яка порушила умови ідентифікації, і отримує кошти. Тобто у цій ланці було порушено багато правил, і "Дія" тут ні до чого", - пояснив Федоров.
Він додав, що через "Дію" напряму неможливо взяти кредит, оскільки у сервісі відключені всі фінансові установи, що видають "швидкі гроші". А наразі тестується сервіс, за допомогою якого користувач щоразу отримуватиме сповіщення про перевірку його кредитної історії, без чого не видаються кредити. Завдяки цьому можна буде вчасно зупинити процес видачі кредиту шахраям.
"І ще ми зараз тестуємо додатковий етап ідентифікації. Коли ти авторизуєшся через BankID і генеруєш електронний підпис, ми хочемо додати функцію, за якої треба буде прикласти до телефону ID-картку або закордонний паспорт, щоб зчитався NFC. Таким чином, неможливо буде провести будь-яку сенситивну операцію, якщо ви не пройдете три етапи: не "підпишете" обличчям, не прикладете фізичний паспорт до телефону та не зайдете через BankID. Я не знаю, як можливо підробити усі ці три фактори", - додав Михайло Федоров.