Шахраї оформили кредит через "Дію": коментар Мінцифри

З мобільним додатком "Дія" пов'язано дуже мало шахрайств з кредитами, оскільки безпосередньо через нього дуже важко оформити позику в банку, повідомляє УНІАН.

Про це в інтерв'ю заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами з понад 500 звернень щодо шахрайств по кредитах, що надійшли до поліції від початку року, лише в одному йшлося про "Дію" - причетну шахрайку вже помістили під домашній арешт.

"Як це відбувається, конкретний приклад. Є шахрай, який, знаючи паспортні дані і номер телефону своєї жертви, зламує її пошту, знаходить на пошті копії документів, наприклад, паспорту, робить дубль sim-картки, за допомогою недобросовісних співробітників банку відкриває рахунок, після чого авторизується в "Дії" через BankID. Після цього шахрай іде до фінансової установи, яка порушила умови ідентифікації, і отримує кошти. Тобто у цій ланці було порушено багато правил, і "Дія" тут ні до чого" , - пояснив Федоров.

Він додав, що через "Дію" напряму неможливо взяти кредит, оскільки у сервісі відключені всі фінансові установи, що видають "швидкі гроші". А наразі тестується сервіс, за допомогою якого користувач щоразу отримуватиме сповіщення про перевірку його кредитної історії, без чого не видаються кредити. Завдяки цьому можна буде вчасно зупинити процес видачі кредиту шахраям.