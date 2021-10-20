Нафтогаз планує наростити видобуток газу майже у 2 рази

НАК "Нафтогаз України" ставить перед собою завдання збільшити видобуток природний газ у найближчі десять років в 1,8 рази, до 24 млрд куб. м, повідомляє УНІАН.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час першого дня "українського газового інвестиційного конгресу" в Києві.

"Виходячи з існуючого портфоліо, ми можемо збільшити наше виробництво з 13 мільярдів кубометрів газу до 24 мільярдів у наступні 10 років" , - сказав він.

За його словами, виробництво газу з усіма витратами економічно доцільно розвивати при собівартості видобутку від 100 до 160 доларів за тис.куб. м, як на суші, так і на морському шельфі. Також Вітренко зазначив, що при нинішніх цінах на газ в Європі, які в 10 разів вище торішніх, будь-які інвестиції у видобуток газу є виправданими.

Глава "Нафтогазу" заявив, що компанія має намір залучати міжнародні інвестиції для розвитку українського газовидобутку, а також співпрацювати, а не конкурувати з іншими видобувними компаніями.