Валютний ринок середи: хід торгів

У середу курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжив зниження і в першій половині торговельної сесії опустився до 26,19 гривень на покупку, встановивши новий річний мінімум.

Власне, сьогоднішній денний (він же - новий річний) мінімум встановив сам Національний банк, який оголосив про готовність купити до 100 млн доларів за курсом 26,19 гривень. До моменту написання статті регулятор уже придбав 70 млн доларів за цією ціною. Крім того, на початку торгів він викупив ще 5 млн доларів за 26,23 гривень. Решта покупців, бачачи те, що відбувається, вирішили взяти паузу і спостерігають, як зможе опуститися ціна на долар.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва за півдня знизився ще на 5 копійок: вранці «американця» продавали по 26,34-26,35 гривень, а до початку обідньої перерви цінник опустили до 26,29-26,30 гривень. Невеликі суми (до 50 000 доларів) можна знайти навіть по 26,28, але такі пропозиції поки рідкість для столиці.

Євро на FOREX в першій половині дня спробував продовжити зростання і піднявся до позначки 1,1652 долара, але потім швидко знизився до 1,1617 долара. Готівковий євро за півдня подешевшав на 10 копійок: з ранкових 26,58-26,60 гривень цінник опустили до 26,49-26,50 гривень.

Російський рубль сьогодні піддався розпродажу і з 70,85 опустився до 71,15 рублів за долар після того, як ціна на нафту за півдня впала на 1,5 долара за барель. Готівковий рубль в столиці в основному продають по 3,67-3,70 гривні за 10 рублів; зустрічаються пропозиції невеликих сум по 3,65-3,66 гривні за 10 рублів, але це не показова ціна.