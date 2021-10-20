Топ-5 книг для задоволення і користі: що почитати восени для душі та настрою

Осінь - пора романтики, фантазій і роздумів про життя. А ще в цей час року є відмінний привід залишитися вдома на вихідних, щоб почитати давно відкладаються книги з класики, для душі, або щось з оригінальних сучасних жанрів, для підняття настрою, повідомляє Креатив.

Отримувати задоволення від читання - це особливе естетичне насолода, яка надовго залишає слід у пам'яті. Тому так важливо підібрати книги, відповідні особистим захопленням і художнього смаку. Що можна почитати восени для підняття настрою?

Роджер Желязни «Хроніки Амбера»

Це книга для шанувальників жанру фентезі. Десятикніжя Желязни занурює читача у світ, повний інтриг і боротьби за трон між дев'ятьма принцами королівства Амбер. Сюжет рясніє несподіваними поворотами, жорстокими боями з мешканцями інших просторів - тіней. Хто в підсумку виявиться при владі, хто залишиться підтримувати короля Амбера, а хто піде на темну сторону? Книга не залишить читачів байдужими і додасть фарб в дощову сірість осені.

Ірвін Шоу «Нічний портьє»

Цей роман з тих, що читаються на одному диханні. Час летить непомітно за захоплюючою розповіддю нічного портьє, який несподівано виявляється в світі багатства, авантюр і пригод. Книга має не тільки розважальний характер, але і повчальний. Глибокий сенс твору змушує задуматися про вчинок головного героя і «приміряти» його на себе - чи зможете він встояти перед спокусами долі та зберегти в собі людську душу?

Викладачі університетів прищеплюють своїм студентам звичку рівнятися на кращих і успішних, вміти управляти не тільки власними думками і діями, але і людьми. В якості допомоги та наочного керівництва вони рекомендують:

Стівен Кові «7 навичок високоефективних людей»

Твір створено для тих, хто дійсно готовий до ретельної роботи над собою і здатний глибоко усвідомити все, що хотів сказати автор. Стівен Кові та його «7 навичок ...» об'єднують вже наявні знання в єдине ціле, структурно розкладаючи його «по поличках».

Роберт Чалдини «Психологія впливу»

Настільна книга для відточування навичок спілкування та управління людьми. Це не тільки нудно-наукові факти, а і яскраві приклади, експерименти, трохи гумору і, звичайно ж, історії з життя. Все це дає книзі право бути в списку тих, що можна з користю почитати довгими вечорами восени.

Дейл Карнегі «Як перестати турбуватися і почати жити»

Стара добра класика по саморозвитку, актуальна донині. Стрес і тривоги повсякденному житті сучасної людини - потужний фактор впливу на його психологічний і фізичний стан. Саме тому важливо якомога швидше розібратися в собі, навчитися ігнорувати те, що приносить негативні почуття. Ця книга - справжній підручник з управління власними думками та емоціями.