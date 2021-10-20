Війна з дітьми: 12-річну дівчинку з Луганська внесли на "Миротворець"

На сайт "Миротворець" внесли 12-річну Фаїну Савенкову з Луганська. Дівчинку звинувачують у "антиукраїнській пропаганді" та публікують її особисті дані, повідомляє Страна UA.

Фаїна - одна з найвідоміших дітей-письменників на пострадянському просторі. З недавніх пір вона стала частіше висловлювати свою громадянську позицію та звертатися до міжнародних організацій щодо війни на Донбасі. Вимагаючи закінчити війну, від якої страждають діти. Після цього дівчинку внесли на "Миротворець".

Цей ресурс курується українською владою. Інакше складно пояснити, чому після стількох міжнародних скандалів його не закривають. На одній з прес-конференцій Володимир Зеленський заявляв, що не має повноважень закрити цей сайт.

Однак, з тих пір він своїми указами протизаконно заблокував вже кілька ресурсів. І те, що "Миротворець", який викладає особисті дані дітей, ще існує - це вже особиста "заслуга" президента.

Хто така Фаїна Савенкова

Фаїна, незважаючи на свій 12-річний вік - вже письменниця. Родом вона з Луганська. Її твори входили в шорт-листи різних літературних премій в Росії. Пише Фаїна Савенкова нариси, п'єси, а недавно вийшов її перший роман.

"Зараз мені 11 років. Я живу в Луганську, і мені відомо, що таке артобстріл або авіаналіт. Половина мого життя - війна. Я не знаю, що відчували такі ж діти, як я, в тому важкому і страшному 41-му році, але мені здається, що це схоже на все те, що відчувають зараз діти Луганська і Донецька. Іноді мені дуже хочеться написати моїм одноліткам з 1941 року лист ", - писала Фаїна в своєму есе" Дитячий сміх перемоги ".

Нещодавно вона стала співавтором роману "Ті, хто стоїть за твоїм плечем". Книга написана разом з російським фантастом Олександром Конторович, який відомий своїми творами в жанрі "попаданцев" (і теж з 2019 року занесений на "Миротворець" за громадську діяльність в "республіках" Донбасу).

Олександр Конторович і Фаїна Савенкова

Роман недавно вийшов в московському видавництві АСТ і написаний у жанрі бойової фантастики. З Конторович у Савенкової ще кілька спільних творів.

Також розповіді Фаїни публікуються в Чехії, Сербії, Італії та інших країнах. Ось, наприклад, кадр з чеської преси з розповіддю "Гліцинія і кішка".

Крім письменства, ця дівчинка - чемпіон "ЛНР" з тхеквондо в своїй віковій категорії. Спортом займається з шести років.

Політична позиція у Фаїни Савенкової цілком однозначна - вона входить в союз письменників "ЛНР" і вважає Луганськ російським містом.

"Росія для мене, напевно, друга батьківщина. У мене майже всі родичі з Росії, так що, звичайно ж, добре ставлюся. По-іншому і бути не може.

Луганськ - це місто, в якому живуть представники багатьох народів, але всіх їх об'єднує не колір шкіри або віра, а відчуття себе частиною єдиного цілого. Ми думаємо, говоримо російською, багато себе вважають частиною Росії, хай і не визнаною. Так що, думаю, так, російський ", - відповіла вона в одному з інтерв'ю.

Як 12-річну Фаїну внесли на "Миротворець"

Хоча говорити про це стали тільки в жовтні, але на самому сайті видно, що "анкета" 12-річної дівчинки на скандальному українському сайті створена ще 9 серпня.

Імовірно, це сталося після того, як Фаїна стала записувати звернення до міжнародної громадськості. В кінці травня, напередодні Дня захисту дітей, вона звернулася до Радбезу ООН і розповіла, що діти Донбасу потерпають від війни. І почалося це після того, як українська авіація відбомбилися по центру Луганська.

"Я хочу, щоб в Організації Об'єднаних Націй не забували про те, що ми, діти Донбасу, теж маємо право на дитинство і мирне життя ... Хочу, щоб ви згадали посмішки ваших дітей. Хочу сказати, що ми теж хочемо посміхатися, хочемо бути щасливими, хочемо вибирати своє майбутнє і хочемо просто жити ", - заявила Савенкова.

Тоді звернення Фаїни підтримали російські представники при ООН.

Потім вона звернулася до президента Франції Еммануелю Макрона.

«Здрастуйте, пане Макрон! Мене звуть Фаїна Савенкова. Мені 12 років. Напевно, в моєму віці краще думати про розваги і книгах, але я живу в Луганську. Це в Донбасі, де сьомий рік йде війна.

Зараз, як і 80 років тому, все повторюється і знову відбувається в центрі Європи під байдуже мовчання європейських країн. Це не правильно. Війна повинна закінчитися. Тому я вирішила написати вам цього листа. Я вірю, що ви, як президент великої країни, можете допомогти змусити Україну припинити війну ", - написала Савенкова.

Через два місяці "Миротворець" поставив їй "участь в антиукраїнських пропагандистських заходах".

"Це почесно". Звернення до Зеленському та в ООН

Вже днями, після того, як ця тема виникла в інформаційному просторі, Савенкова заявила, що їй "почесно" знаходиться на скандальному ресурсі.

"Нічого такого я не робила, щоб я потрапила в базу сайту. Мені написали багато знайомих, що я є в" миротворців ". Я була здивована, але думаю, що це почесно, тому що там є багато відомих людей, письменників і не тільки ", - заявила вона.

При цьому вона заявила, що відчуває себе в небезпеці через публікацію особистих даних. І звернулася до Зеленському, щоб він закрив "Миротворець".

Також Фаїна написала листа генсеку ООН Антоніо Гуттерішу. Вона попросила його вплинути на уряд України, щоб особиста інформація неповнолітніх була терміново видалена з сайту "Миротворець", а сам ресурс був заблокований.

"Також прошу ООН контролювати дотримання прав дітей та негайно реагувати на появу сайтів, подібних" миротворців ". Будь ласка, допоможіть зробити так, щоб уряд України виконувало закони своєї країни і не брав під небезпеку життя неповнолітніх ... Діти не повинні ставати жертвами цькування і насильства з- через політичні погляди дорослих ", - йдеться в листі.

В офісі генсека підтвердили, що отримали це звернення.