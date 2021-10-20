У Росії почалися перебої з поставками автозапчастин

У Росії фіксують серйозний брак запчастин для автомобілів. Як повідомляється в профільних групах ситуація з наявністю комплектуючих на АвтоВАЗі «досягла критичних значень і носить характер катастрофи», повідомляє Autoconsulting.

Наприклад, в мережі Lada попит перевищує пропозицію за всіма видами продукції - від деталей салону до елементів кузова і підвіски, - що веде до різкого зростання вартості.

Всі без винятку замовлення, що складаються більш ніж з 10 позицій, АвтоВАЗ відпрацьовується вчасно: повідомляється про зриви і перенесення термінів поставок.

Про прийдешнє дефіциті запчастин продавці попереджали на початку вересня: вже тоді запаси на складах почали виснажуватися, а нових надходжень доводилося чекати все довше.

Причому проблеми відзначалися не тільки з електронними компонентами, через брак яких АвтоВАЗ працює з перебоями останні кілька місяців, але і з ходовими деталями гальм, підвіски і інших систем.