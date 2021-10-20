Тарифи на вивезення сміття та е-прописка: що прийняв Кабмін 20 жовтня

Кабмін 20 жовтня розпочався з найгарячіших тем - коронавірусу й опалювального сезону. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що виклики по ковіду для України зараз найбільші за весь час пандемії, п'ять областей уже в червоній зоні, на черзі - інші регіони, повідомляє Страна UA.

Денис Шмигаль закликав українців вакцинуватися, зазначивши, що 94,2% тих, хто минулого тижня потрапив до лікарень з ковідом - не отримали жодної дози.

Також Денис Шмигаль запевнив, що локдаун по всій країні вводити не збираються. Навіть у червоних зонах бізнес буде працювати, але за умови 100% вакцинації співробітників і клієнтів.

Що стосується опалювального сезону, то, як запевнив Денис Шмигаль, усе під контролем. Газу, за словами прем'єра, вистачить (хоча експерти стверджують зворотне).

Видобуток корисних копалин

З подачі міністра охорони навколишнього середовища Романа Абрамовського, який опинився за крок від відставки, Кабмін затвердив новий законопроект. Він вносить зміни до державної програми розвитку мінерально-сировинної бази до 2030 року.

Ця програма була затверджена ще у 2011 році, і, як сказано в пояснювальній записці, на сьогодні вже вимагає актуалізації. Фінансування за цією програмою йде мізерне - не більше 20% від потреб. Щорічне фінансування знизилося з 1,2 млрд гривень в попередні роки до 40 млн у 2020 році.

Відповідно, заходи, прописані в програмі, виконувалися лише частково, а більше третини об'єктів передані приватникам або розміщені на непідконтрольних територіях.

Новий проект передбачає концентрацію фінансування на пріоритетних напрямках. Кошти будуть йти на пошукові та оціночні роботи з метою виявлення інвестиційно привабливих об'єктів. Подальші роботи вже не будуть фінансувати з бюджету - вкладатися в них повинні будуть розробники - на умовах інвестиційного ризику. Держава забезпечить тільки "прозорі і стабільні регуляторні умови".

Пріоритетними визнані розробки по нафті, газу, урану і руди. Кабмін щорічно буде оновлювати списки корисних копалин, що мають стратегічне значення.

Іншим законопроектом на цю тему пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу - прописати створення Державного фонду розвитку мінерально-сировинної бази, який буде наповнюватися за рахунок ренти на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (0,5%), ренти з видобутку нафти, газу (1%), збору за видачу спецдозволів на користування надрами (25%).

Нові повноваження АРМА

Кабмін затвердив законопроект, який істотно розширює повноваження Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими корупційним шляхом (АРМА). Зокрема, АРМА отримає розширений доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстрів і банкам даних, в тому числі, відомостей, які містять конфіденційну інформацію.

Також представники АРМА зможуть безперешкодно отримувати доступ на державні і комунальні підприємства та інші об'єкти. За чинним законодавством АРМА має прямий доступ тільки до приміщень державних органів і органів місцевого самоврядування.

Вивіз сміття подорожчає

Кабмін вніс зміни в порядок формування тарифів на послуги з вивезення сміття. Зокрема, прописали, що комунальники можуть включати в тариф так звану інвестиційну складову - кошти на амортизацію техніки, фінансування на розвиток тощо. Для споживачів такі зміни в формулу означають лише одне - за вивезення сміття доведеться платити більше.

Як будуть шити державні прапори

Уряд затвердив Порядок виготовлення державного прапора. Зокрема, встановлено вимоги до тканини, метод отримання кольорових смуг, розкрою полотна і його зшивання, неприпустимі дефекти тощо.

Наприклад, зазначено, що лицьова і виворітна частини прапора повинні бути ідентичними, співвідношення ширини і довжини - два до трьох і ін. Такі прапори використовуються для військових похоронних ритуалів.

"Спецприлад" уже не національне надбання

Кабмін сьогодні хотів переглянути перелік наукових об'єктів зі статусом національного надбання. Зокрема, з нього планується викреслити "Спецприлад" на базі заводу "Арсенал" (як зазначено в пояснювальній записці, через розукомплектацію) і науковий об'єкт "Колекція стародруків Педагогічного музею України" (через втрату унікальності). Але в останній момент міністр освіти Сергій Шкарлет відкликав проект - його будуть доопрацьовувати ще тиждень.

Стандарт для ПТУ

Уряд затвердив державний стандарт професійно-технічної освіти. Ставка робиться на так званий підхід формування компетентностей - знань і умінь, необхідних для тієї чи іншої спеціальності. Випускнику ПТУ, який успішно складе іспит, будуть присвоювати рівень "кваліфікований працівник" із зазначенням розряду.

На підставі державного стандарту будуть розроблені державні стандартні для конкретних професій (із зазначенням навчальних програм, необхідних компетенцій та ін.). Ці стандарти стануть обов'язковими для всіх ПТУ.

Трансплантації в іноземних клініках

Кабмін вніс зміни до порядку транспортування анатомічних матеріалів. Йдеться про органи для трансплантацій. Найважливіше нововведення - дозволили вивозити за межі країни анатомічні матеріали, а саме верхні і нижні кінцівки. Вивозити їх зможе Український центр транспланто-координації - для проведення трансплантації кінцівок в іноземних клініках учасникам бойових дій (якщо такі трансплантації не можна провести в Україні). У пояснювальній записці зазначено, що в черзі на трансплантацію - близько 1200 українських військовослужбовців.

Іспити для студентів-медиків

З подачі МОЗ Кабмін вніс зміни в правила проведення іспиту для студентів-медиків "КРОК". Так, зазначено, що фінансування на розробку екзаменаційних матеріалів йде з держбюджету тільки для студентів, які навчаються за бюджетні кошти, а контрактники оплачують все самі.

Вузи будуть оплачувати Центру тестування при МОЗ витрати на підготовку і проведення не тільки "КРОКу", але й іспиту з англійської мови за професійним спрямуванням та міжнародного іспиту з основ медицини.

Зрозуміло, що виші стануть включати ці витрати у вартість навчання для студентів-контрактників, тобто, контракти в медичних університетах можуть подорожчати.

З подачі НКРЕ Кабмін змінив порядок розрахунків за розподіл газу

Так, оператори газорозподільних мереж повинні будуть створювати спеціальні рахунки, на які будуть зараховувати кошти за розподіл газу, сплачені споживачами. І вже звідти гроші йтимуть Оператору ГТС.

Таким чином, можна буде проконтролювати, щоб газовики не пускали гроші від споживачів на інші потреби, а справно оплачували борги перед Оператором ГТС.

Більш того, НКРЕ буде встановлювати нормативи розподілу коштів зі спецрахунків і доводити їх до відома уповноважених банків. Тобто, мова йде про безакцептне списання коштів з рахунків газівників. Як зазначено в пояснювальній записці, це дозволить поліпшити фінансовий стан Оператора ГТС.

Угода з ОАЕ

Кабмін затвердив Угоду з ОАЕ про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю і тероризмом. Вона була підписана в лютому цього року, але вимагала узгодження уряду.

В Угоді прописаний обмін інформацією між правоохоронними органами України та ОАЕ (в тому числі, по відмиванню коштів), обмін досвідом, навчальними програмами і курсами тощо.

На Донбас і Крим можна буде вести мовлення дешевше

Кабмін змінив формулу визначення суми ліцензійного збору за видачу дозволів на мовлення. Важлива зміна - розмір ліцензійного збору для мовників, які покривають територію Донбасу і працюють у регіонах, що межують з Кримом, зменшать на 70% (але це не стосується провайдерів, які працюють по всій Україні).

Також у цих регіонах можна буде тимчасово продовжувати вести аналогове мовлення (не переходити на цифрове). За продовження ліцензій на мовлення з Донбасу і Криму плату зменшать на 90%, а за використання технології ОТТ - на 80%.

Нові претенденти на відшкодування ПДВ

В Україні розшириться список претендентів на відшкодування ПДВ. Кабмін додав до нього дипломатичні місії, які платять податок на додану вартість постачальникам товарів і послуг, закуплених у рамках міжнародних проектів гуманітарної допомоги нашій країні. У пояснювальній записці зазначено, що такі преференції по ПДВ передбачають міжнародні договори.

Втім, в Україні відшкодування ПДВ в останні роки обросло численними корупційними схемами. Але в новому документі ці ризики чомусь не враховані.

Електронна прописка

Кабмін вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у бюджеті за програмою "Електронне управління".

Так, бюджетні гроші тепер можна буде витратити на закупівлю технічних засобів для реєстрації місця проживання та зняття з неї в електронній формі. Мінцифри має звітувати про витрати перед Мінфіном.

Регіонам переділили гроші

Кабмін вніс зміни до переліку інвестпрограм, які можуть реалізовуватися в цьому році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Загальний бюджет ДФРР збільшили майже на 30 млн (до 4,5 млрд). Але деяким областям фінансування порізали. Так, Вінницька область отримає менше на 620 тисяч (131,2 млн), Львівська область - на 350 тисяч. Херсонській області грошей, навпаки, додали - 147,6 млн замість 121,6 млн. Також переписали списки самих проектів, одні об'єкти взагалі викреслили (як, наприклад, будівництво школи в Путивльському районі Чернівецької області більш ніж на 11 млн), інші додали (скажімо, нову школу в Херсоні майже за 26 млн).

У пояснювальній записці зазначено, що гроші перерозподілили після консультацій з регіонами.

Митникам віддадуть конфісковані авто

Митники отримають чотири автомобілі, які зараз перебувають під арештом на митних складах. Йдеться про авто, за якими зафіксовано порушення порядку ввезення. Згідно із законом їх можна реалізувати або передати в безкоштовне користування. Тому вирішили віддати авто апарату Державної митної служби. Марки і моделі авто не вказані, але в пояснювальній записці зазначається, що машини старше п'яти років (роки випуску з 2009 по 2014), а їх загальна вартість становить 953,4 тисячі гривень, тобто в середньому близько 240 тисяч гривень за авто. Але з урахуванням того, що машини не розмитнені (тобто, з них не сплачувався податок) мова може йти про іномарки середнього класу.

Коломойський переміг Кабмін

Коломойський остаточно відбив у Міноборони злітно-посадкову смугу і об'єкти нерухомості, які належать "Дніпроавіа". Кабмін сьогодні скасував свою постанову від 2015 року про передачу цих об'єктів Міноборони.

Як зазначено в пояснювальній записці, Фонд держмайна чотири роки вів претензійну роботу, намагаючись через суди розірвати договір купівлі-продажу пакета акцій "Дніпроавіа" ТОВ "Галтера" і повернути його державі. Дійшли до Верховного суду, який торік прийняв рішення на користь "Галтера".

У результаті злітно-посадкова смуга аеродрому Кайдаки в Дніпропетровській області залишається у власності ТОВ "Галтера". ТОВ "Галтера" належить ТОВ "Кельвіс" за офшором, зареєстрованим на Кіпрі і в Белізі. ТОВ "Кельвіс" в свою чергу також засновано белізькою компанією. Але на ринку "Галтера" пов'язують з Ігорем Коломойським.

"Е-ветеран" за 2,5 мільйона

Мінветеранів отримає 2,5 млн на розробку цифрової платформи для підтримки ветеранського підприємництва (G2VEI). Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

На майданчику будуть рекламуватися товари та послуги від ветеранських бізнесів, подаватися інформація про навчальні програми, курси і т.д. Загальний бюджет проекту - 5,6 млн, але на цей рік необхідно 2,5 млн. За них планують розробити проектні рішення і програмне забезпечення, провести технічне проектування і т.д.

Гроші на ЦНАП﻿и

Кабмін перерозподілив біля 14,4 млн з більш ніж 230 млн державної субвенції на розвиток центрів адміністративних послуг. Відповідне рішення затвердив уряд. Раніше було відібрано 165 громад, які отримують гроші в цьому році, але за деякими намітилася економія, а іншим грошей, навпаки, не вистачає. Тому субвенцію вирішили перерозподілити.

При цьому для 59 громад фінансування уріжуть, а 4 - додадуть.