Кращі кредити на покупку житла на вторинному ринку терміном на 20 років

Кращі кредити на покупку житла на вторинному ринку терміном на 20 років
Фото: sluga-narodu.com

Prostobank.ua досліджував умови надання кредитів на покупку житла на вторинному ринку терміном на 20 років в національній валюті. Аналітики дослідили кредитні пропозиції більш 15 найбільших українських банків, повідомляє Prostobank.ua.

Станом на 05.10.2021 досліджувані кредити надають 7 банків. Середня реальна ставка по таких кредитах становить 12,13% річних. Загальна кількість іпотечних програм на вказаний термін - 22.

Найдоступніший кредит на покупку житла на вторинному ринку пропонує ПриватБанк - 8,36% реальних річних за програмою "Нерухомість банку", тільки на нерухомість, яка у власності банку (плаваюча ставка з 12 міс.) ". Нижче в таблиці відібрані по одній кращій пропозиції від банку (з точки зору вартості) для згаданих умов.

Топ-7 найкращих кредитних програм на покупку житла на вторинному ринку на 20 років станом на 05.10.2021 р.

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Тенденція змін середньої реальної процентної ставки для кредитів на покупку житла на вторинному ринку в національній валюті терміном на 20 років в поточному році відображена в наступній діаграмі:

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