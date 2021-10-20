Geely почала випуск конкурента Tesla Model S

Geely почала випуск конкурента Tesla Model S
Фото: twitter

У Китаї стартувало виробництво електромобіля Zeekr 001. Це новий преміальний суббренд Geely, створений для випуску преміальних електромобілів, здатних конкурувати з Tesla, повідомляє РБК-Украина.

Електромобілі Zeekr випускаються на новому заводі в регіоні німб, що відрізняється високим рівнем технологічності. Наприклад, на всій території підприємства є мережа 5G, а 300 роботів виконують основні складальні операції. Крім того, клієнт може відстежувати в реальному часі збірку своєї машини, для чого на основних технологічних ділянках встановлені відеокамери.

Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S

Конструктивно Zeekr 001 має двомоторний силову установку і тягову батарею на 100 кВт * год. Сумарна віддача становить 544 к.с. і 768 Нм, розгін до 100 км/год - за 3,8 секунди. На зарядку батареии 10 до 80 відсотків знадобиться півгодини при підключенні до потужного (360 кВт) терміналу построянного струму.

Заявлений запас ходу - від 526 до 712 кілометрів залежно від режиму руху. Заміри виконані по циклу NEDC, який вже застарів, але все ще використовується в Китаї. При вимірюванні за загальноприйнятим реалістичного циклу WLTP запас ходу буде трохи менше.

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Для Zeekr 001 передбачено три рівні оснащення, які за ціною варіюються від 281 до 360 тисяч юанів (43-55 тисяч доллавров). Поставки клієнтам перших випущених машин почнуться вже 23 жовтня.

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