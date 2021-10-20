Шкіряк каже, що виграв суд у Медведчука

Шкіряк каже, що виграв суд у Медведчука

Колишній радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що виграв суд у нардепа ОПЗЖ, кума російського президента, Віктора Медведчука, повідомляє УНІАН.

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу Шкіряка і скасував рішення Оболонського райсуду Києва, прийняте на користь Медведчука.

Депутату ОПЗЖ, як стверджує Шкіряк, повністю відмовили у позові.

"Перемога! Зорян Шкіряк виграв апеляцію у путінського кума. Україна перемогла Мордор! Щойно Київський апеляційний суд задовільнив мою апеляційну скаргу та скасував сумнівне рішення Оболонського суду", – написав Шкіряк у Facebook.

У травні 2021 року суд визнав недостовірною інформацію допис Шкіряка про Медведчука у Facebook від 2016 року.

У пості йшлося, що Медведчук – "активний представник держави-агресора й рупор російських терористів у Мінському процесі...". Шкіряк назвав депутата "державним зрадником, адептом "русского мира" та агентом російських спецслужб в Україні".

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