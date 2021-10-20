Шкіряк каже, що виграв суд у Медведчука
Колишній радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що виграв суд у нардепа ОПЗЖ, кума російського президента, Віктора Медведчука, повідомляє УНІАН.
Київський апеляційний суд задовольнив скаргу Шкіряка і скасував рішення Оболонського райсуду Києва, прийняте на користь Медведчука.
Депутату ОПЗЖ, як стверджує Шкіряк, повністю відмовили у позові.
"Перемога! Зорян Шкіряк виграв апеляцію у путінського кума. Україна перемогла Мордор! Щойно Київський апеляційний суд задовільнив мою апеляційну скаргу та скасував сумнівне рішення Оболонського суду", – написав Шкіряк у Facebook.
У травні 2021 року суд визнав недостовірною інформацію допис Шкіряка про Медведчука у Facebook від 2016 року.
У пості йшлося, що Медведчук –
"активний представник держави-агресора й рупор російських терористів у Мінському процесі...". Шкіряк назвав депутата
"державним зрадником, адептом "русского мира" та агентом російських спецслужб в Україні".