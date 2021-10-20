РФ і Білорусь запланували спільні військові навчання

Спільні навчання двох країн під назвою "Щит Союзу" відбудуться в 2023 році. Про це заявив у середу, 20 жовтня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, посилаючись на російські ЗМІ﻿﻿, повідомляє Корреспондент.

"Підбито та схвалено підсумки спільної діяльності наших оборонних відомств з 2019 по 2021 рік. Заплановані заходи щодо забезпечення військової безпеки до 2024 року. Затверджено відповідний план. Найбільш масштабним заходом, передбаченим цим документом, стане спільне навчання "Щит Союзу", яке проведемо в 2023 році", - сказав Шойгу.

Він розповів, у яких сферах країни продовжать розвиток співпраці: радіаційного, хімічного та біологічного захисту, радіоелектронної боротьби, а також топогеодезичного та навігаційного забезпечення.

"Сплановані заходи щодо відпрацювання спільних дій та вдосконалення існуючих механізмів взаємодії в даних областях", - сказав Шойгу.

Крім того, РФ і Білорусь планують розробити програму "Союзної держави" до 2026 року для забезпечення регіонального угруповання військ.