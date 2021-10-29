Біль у спині: основні причини

Біль у спині – поширене нездужання, яке знайоме кожній людині. В одних людей воно виникає дуже рідко після перевтоми, в інших – регулярно. У разі ігнорувати хворобливий стан неприпустимо, необхідно звертатися до сімейного лікаря і проходити діагностику. Часті ниючи та інші неприємні відчуття в ділянці спини свідчать про розвиток патології, повідомляє UBR.

Опис проблематики та фактори її розвитку

Існує безліч причин появи болю в спині. Що саме їх спровокувало, може визначити лише досвідчений лікар. У більшості випадків вони виникають через порушення з боку м'язових масивів, які надають підтримку хребту. Ці структури можуть бути розвинені слабо чи асиметрично. У першому і другому випадках людина страждає від больового синдрому, оскільки м'язи не надають хребту належну підтримку.

При втраті витривалості корсета навантаження на хребетний стовп збільшується, що відбивається здоров'я зв'язок, дисків і суглобів. Будь-яке порушення структур супроводжується болем. При асиметричному розвитку одні м'язи перенапружуються і постійно "працюють" на повну силу, інші слабшають через відсутність навантаження. У такому разі діагностують один із наступних патологічних станів:

хвороби хребців;

порушення постави;

захворювання міжхребцевих дисків

Якщо проблем із м'язовим корсетом немає, необхідно шукати причину хворобливого синдрому глибше. Він може виникати на тлі збоїв у роботі ендокринної системи, поточних соматичних патологій та хронічного інфекційного процесу в організмі будь-якої локалізації, а також після травм спини та раніше перенесених серйозних операцій. Іноді після обстеження ставлять такі діагнози:

хвороба Бехтерєва;

міжхребцева грижа;

корінцевий синдром;

протрузія міжхребцевих дисків

Не виключена поява болю в ділянці спини при хворобах внутрішніх органів очеревини та грудної клітки. Наприклад, дискомфорт з правого боку непокоїть при патологіях жовчного міхура, легень та шлунка.

Корисно: під час вагітності у жінок часто болить поперек, що можна пояснити підвищенням навантаження на м'язи спини і стрімким набором ваги. Цей неприємний симптом не рідкість у період виношування дитини, але про неї обов'язково потрібно повідомити свого акушера-гінеколога.

Як уникнути проблеми

Легше попередити біль у спині, ніж лікувати серйозне захворювання, у якому турбує згаданий симптом. Турбота про м'язи, що надають підтримку хребту, та про здоров'я загалом – найкраща профілактика. Важливо вести здоровий спосіб життя і регулярно виконувати вправи, що зміцнюють, серед них: плавання, ранкова зарядка, заняття в тренажерному залі.

Значну роль відіграє якість сну. Подбайте про те, щоб у спальні стояло комфортне ліжко з ортопедичним матрацом. Спати на надто м'якому чи надто жорсткому ложі неприпустимо. Після такого "відпочинку" людина після пробудження почувається розбитою, а біль упродовж дня від раніше перенесеного дискомфорту посилюється.