Найбільш затребувані нові електромобілі в вересні

На кожні 5 «електричок» з пробігом в Україні - одна нова: у вересні встановлений рекорд продажів нових електроавтомобілів, проте мова все ще йде про мізерно малу кількість угод, повідомляє Auto.Ria.

Попит на електричний транспорт - якщо, звичайно, говорити не про самокатах і гіроскутерах, - в Україні складно назвати рекордним: в минулому вересні, який в цілому для автомобільного ринку був досить непоганим, нових власників знайшли в цілому 893 електромобіля. Результат скромніше, ніж, наприклад в червні 2019 го, коли було продано тисячі сто дев'яносто три «електрички», або у вересні того ж року (1180 ЕА). В такому випадку, про який рекорд може бути мова?

Вся справа в кількості угод з новою технікою: якщо протягом згаданих періодів 2019 року їхня кількість коливалася в районі півсотні (46 машин в червні і 58 шт. У вересні), то минулого місяця українськими шанувальниками «зеленого» транспорту були куплені 145 нових електромобілів . І це - рекорд (хоча відрив від попереднього кращого результату в серпні 2021-го склав всього 1 машину). Радують і пропорції: якщо в 2019-му на одну нову «електричку» припадало близько 20 старих, то зараз кожен шостий електромобіль - новий.

Популярні марки електромобілів

за підсумками продажів нових ЕА у вересні 2021 р

Nissan: 38 авто; Hyundai: 18 авто; JAC: 13 авто; Mercedes-Benz: 11 авто; Porsche: 10 авто; BMW: 9 авто; Volvo: 9 авто; Volkswagen: 7 авто; Honda: 7 авто; Audi: 6 авто; Renault: 3 авто; Jaguar: 3 авто; MINI: 2 авто; Tesla: 2 авто; Dongfeng: 2 авто;

Як ви напевно помітили, в списку найбільш затребуваних марок автомобілів присутні кілька брендів, не представлених в Україні офіційно (наприклад, Dongfeng і Tesla). Їх наявність говорить про зростаючу активності незалежних імпортерів (раніше їх називали «сірими»), які задовольняють попит за відсутності «офіціалів».

Більш того, в рейтингу найбільш затребуваних моделей нижче ви побачите немало назв моделей авто, які офіційно не представлені в Україні навіть з оглядкою на присутність в країні офіційного представника або імпортера - як, наприклад, у випадку з Nissan, JAC, Renault, Volkswagen або Honda. У більшості таких пропозицій мова йде про автомобілі, що не продаються навіть на європейському ринку, - їх імпортують новими прямо з Китаю.

Популярні моделі електромобілів

за підсумками продажів нових ЕА у вересні 2021 р

Nissan Leaf: 27 авто; Nissan Sylfy EV: 11 авто; JAC IEVS4: 10 авто; Porsche Taycan: 10 авто; Hyundai IONIQ 5: 9 авто; BMW i3s: 9 авто; Merfcedes-Benz EQC 400: 9 авто; Volvo XC40 Recharge: 9 авто; Audi e-tron: 4 авто; Volkswagen E-Bora: 4 авто; Hyundai Encino: 4 авто; Honda M-NV: 3 авто; JAC IEV 7S: 3 авто; Jaguar i-Pace: 3 авто; Hyundai IONIQ: 3 авто; Honda X-NV: 3 авто; Dongfeng E1: 2 авто; Hyundai Kona Electric: 2 авто; Volkswagen E-Lavida: 2 авто; Renault ZOE: 2 авто.

Два з трьох лідерів сегмента нових електромобілів - саме такі моделі китайського виробництва. Втім, електричні седан Sylphy і кросовер IEVS4 не змогли б наздогнати український бестселер - новий Nissan Leaf - навіть спільними зусиллями.

Позиції з четвертої по дев'яту зайняті виключно «офіціалами», але у другій десятці пропозицій від офіційних дилерів всього три: Jaguar i-Pace, Hyundai IONIQ і Hyundai Kona Electric. Навіть замкнув рейтинг Renault ZOE в прайс-листах дилерів українського представника відсутня, залишаючи шанс проявити себе незалежним імпортерам.