У Японії після землетрусу спливли кораблі з Другої світової

У Японії в районі острова Іводзіма землетрус підняв із дна остови затоплених кораблів часів Другої світової війни. Про це, посилаючись на місцевий телеканал, повідомляє Новое время.

Як передають на ТБ, на поверхню спливло 24 японських транспортних кораблі, які були захоплені та затоплені американськими військами під час битви за Іводзіму.

Потім їх перемістили до західної частини острова та використовували в якості хвилерізів.

Судна піднялися з дна океану в результаті підземних поштовхів на одному з найнебезпечніших вулканів Японії Сурібаті.

Тепер кораблі лежать на вулканічному попелі.

Острів Іводзіма відомий як місце однієї з найзнаменитіших битв між США і Японією на Тихому океані.

Після закінчення війни острів довгий час перебував під контролем США і був переданий Японії лише в 1968 році.