Європа виділить біженцям з Донбасу ще 3,5 млн євро

Європейська Комісія прийняла рішення про виділення додатково 3,5 млн євро в якості допомоги тимчасово переміщеним особам в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби представництва ЄС в Україні.

"Люди на сході України продовжують жити в страху та боротися за задоволення своїх основних потреб. Пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, особливо серед людей похилого віку, які часто належать до найбільш вразливих категорій населення. Це додаткове фінансування допоможе їм отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а також підготуватися до зими, що наближається. ЄС буде підтримувати людей на сході України стільки, скільки це буде потрібно, але лише встановлення постійного миру може забезпечити реальне вирішення проблеми" , — заявив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Відзначається, що Єврокомісія в поточному році вже виділила 2,9 млн євро гуманітарної допомоги для Сходу України.