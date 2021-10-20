Сумщина переходить до "червоної" зони

Сумська область з 23 жовтня переходить до "червоної" зони епідемічної небезпеки через збільшення темпів поширення коронавірусу, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.