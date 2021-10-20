Саакашвілі висувають обвинувачення у незаконному перетині кордону

Прокуратура Грузії в Руставській в'язниці висуне обвинувачення в незаконному перетині грузинського кордону колишньому президенту Міхеілу Саакашвілі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомив журналістам до входу до Руставської в'язниці прокурор Леван Вепхвадзе, для пред'явлення цього обвинувачення є багато матеріалів. У цій справі затримано чотирьох громадян Грузії, які допомагали Саакашвілі.

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі. Наразі Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі. У Грузії Саакашвілі проходить за декількома кримінальними справами. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальсифікованими. Він оголосив голодування.