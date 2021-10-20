Потепління та шквальний вітер: погода 21 жовтня в Україні

Під кінець тижня в Україну прийде обіцяне синоптиками потепління. Середня температура по країні складе 15-17°С. Дощів усе так само не прогнозують – погода поки залишається сухою та сонячною на всій території.

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Отже, у четвер, 21 жовтня, практично в усіх регіонах України очікується температура близько 14-19°С удень і від 2°С у Луганській області до 10°С на Волині та в Одесі вночі. Найтеплішою виявиться Чернівецька область - там обіцяють узагалі 18-20°С удень і 7-9°С уночі.

Дощів 21 жовтня все так само не очікується. По всій країні буде сухо та ясно з невеликою хмарністю.

Але при цьому вітер підніметься сильний - на сході, у центрі та на півночі, наприклад, прогнозують вітер 22-29 км/год у середньому. У Харківській області та місцями в центрі можливі шквали до 32 км/год. На півдні буде дути ще сильніше - близько 25-36 км/год у середньому. На заході буде не так вітряно - на рівні 18-25 км/год у середньому, але місцями також будуть шквали до 32 км/год. І найменш вітряно буде в Криму - там обіцяють вітер 11-22 км/год у середньому, місцями до 29 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 21 жовтня в західних, східних, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 21 жовтня очікується температура від 9 до 18°С протягом дня, шквальний вітер 18-25 км/год і похмура погода з проясненнями.