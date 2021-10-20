Біткоін побив історичний рекорд

Курс біткоіна 20 жовтня сягнув 65 566 доларів, свідчать дані CoinGecko. Вартість найпопулярнішої криптовалюти світу, таким чином, побила історичний рекорд, встановлений в квітні - 64,8 тисячі доларів, повідомляє Лента.Ру.

За добу вартість біткоіна зросла майже на 5 відсотків, за тиждень - більш ніж на 17 відсотків. Капіталізація досягла 1,2 трильйона доларів. Криптовалюта дорожчає з середини жовтня - 15-го числа її курс перевищив 60 тисяч доларів, а 19-го наблизився до історичного максимуму.

За оцінками Bloomberg, зростання підтримав оптимізм, пов'язаний з початком торгів на біржі в США першого пов'язаного з біткоіном біржового фонду (ETF) 19 жовтня. Обсяг торгів, за підрахунками агентства, наблизився до мільярда доларів.