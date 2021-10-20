Біткоін побив історичний рекорд
Курс біткоіна 20 жовтня сягнув 65 566 доларів, свідчать дані CoinGecko. Вартість найпопулярнішої криптовалюти світу, таким чином, побила історичний рекорд, встановлений в квітні - 64,8 тисячі доларів, повідомляє Лента.Ру.
За добу вартість біткоіна зросла майже на 5 відсотків, за тиждень - більш ніж на 17 відсотків. Капіталізація досягла 1,2 трильйона доларів. Криптовалюта дорожчає з середини жовтня - 15-го числа її курс перевищив 60 тисяч доларів, а 19-го наблизився до історичного максимуму.
За оцінками Bloomberg, зростання підтримав оптимізм, пов'язаний з початком торгів на біржі в США першого пов'язаного з біткоіном біржового фонду (ETF) 19 жовтня. Обсяг торгів, за підрахунками агентства, наблизився до мільярда доларів.
"Це вирішальний момент. Вже не йдеться про те, чи продовжить існувати цей тип активів чи ні: я думаю, це дійсно значуща історична відмітка в цілому для класу цифрових активів", - відзначає глава кріптоконсалтінгової компанії Джесс Праудман.