У Києві піднімуть ціни на проїзд в громадському транспорті

Столиця готується до підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті заради його стабільної роботи, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників. Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу. Наразі ми очікуємо пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості», – пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, ще влітку в багатьох великих містах України зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Зокрема, подорожчав проїзд у Львові, Полтаві, Миколаєві, Запоріжжі та інших містах.

«Ми якомога довше відтерміновували момент підвищення вартості проїзду. Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю за рахунок місцевого бюджету, збільшувати фінансування на і так дотаційний громадський транспорт просто неможливо. Такий крок може спричинити недофінансування міських програм, які є критично важливими для багатьох киян», – підкреслив Микола Поворозник.

Він окремо зазначив, що при цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.