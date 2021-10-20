Комітет рекомендував Раді прийняти закон про столицю

Комітет Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту прийняти закон про столицю. Але з урахуванням правок, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

"Рекомендувати Верховній раді України за результатами розгляду в другому читанні проекту закону "Про місто Київ, столицю України" №2143-3 прийняти його в другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій нардепа Віталія Безгіна, поданих з метою врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Ради" , - зачитав рішення голова комітету Андрій Клочко.

Нагадаємо, даний законопроект передбачає, що голова Київської міської державної адміністрації не зможе поєднувати посаду з будь-якою іншою, а значить в майбутньому виключається можливість того, що мером Києва і головою КМДА буде одна особа.