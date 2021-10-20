Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 21 жовтня 2021

У четвер, 21 жовтня, 15-й день за місячним календарем. Місяць у знаку зодіаку Телець, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Тельці - хороший час, щоб планувати прибуток, вирішувати фінансові питання, робити капіталовкладення та купувати речі для тривалого користування.

Також є вдалим для справ, що пов'язані з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями.

21 жовтня - день спокус. Велика буде ймовірність, що складними стануть відносини із близьким оточенням. Важливо конкретизувати зусилля та цілеспрямовано витрачати сили й засоби.

У фазу Спадного Місяця зменшується життєва активність, можливо, буде частою зміна настрою. У цей період емоційного і фізичного спаду варто займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 21 жовтня Овен (21.03-19.04)

В Овнів знизиться життєвий потенціал, вони швидко втомлюватимуться та втрачатимуть душевну рівновагу. Можуть статися конфлікти в родині.

Зірки радять відпочити: взяти невелику відпустку чи відгул. Якщо не зможете - рекомендовано добре висипатися та не перепрацьовувати.

Телець (20.04-20.05)

Тельці можуть розраховувати на удачу в любовних справах. Не виключено, що буде яскраве побачення чи недовга романтична подорож. Самотніх представників знака чекає перспективне знайомство.

Зірки попереджають, що є ризик від незапланованих витрат, адже це може закінчитися накопиченням боргів.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюкам буде успіх у справах і відносинах. Але треба буде витратити чимало сил і часу, щоб вирішити проблеми інших.

Не виключено, що прийде велике почуття, яке підштовхне до необдуманих вчинків. Зірки радять покластися на дух авантюризму - сьогодні він не доведе до несприятливих наслідків.

Рак (22.06-22.07)

У Раків почнеться період емоційного оновлення. Знайомства, які почнуться в цей день, неодмінно відіграють велику роль у майбутньому.

Можливо, з'являться вдалі ідеї та цілі, які незабаром можна буде реалізувати.

Лев (23.07-22.08)

День для Левів є сприятливим, щоб спілкуватися та бути фізично активними. Не виключено, що будуть великі покупки чи несподівані витрати. Багато сил заберуть домашні клопоти.

Зірки радять скласти плани на майбутнє та приділити час родині.

Діва (23.08-22.09)

Зірки радять Дівам не піддаватися чужому впливу і приймати всі рішення самостійно. Крім того потрібно берегти сили, бо день може бути дуже активним.

Можливо, будуть зустрічі зі старими друзями і знайомими.

Терези (23.09-22.10)

Терези зможуть тримати емоції під контролем, і їм легко буде домовитися з будь-якого питання. Хороший день для вирішення найскладніших проблем і завдань.

Готовність іти на компроміси збереже мир і гармонію в сім'ї. Вірогідно, будуть несподівані подарунки.

Скорпіон (23.10-21.11)

Навіть у найперспективніших починаннях Скорпіони зазнають невдачі, взаємини в сім'ї та колективі будуть напруженими.

Зірки радять діяти спокійно і пережити важкий період без зайвих емоцій та конфліктів. Увечері варто розслабитися та добре відпочити.

Стрілець (22.11-21.12)

Товариськість і життєрадісність Стрільців багато хто відзначить, це приведе до корисних знайомств і контактів.

Можливо, будуть дрібні сімейні негаразди і непорозуміння, але їх буде подолано.

Козеріг (22.12-19.01)

У Козерогів буде нагода мати додатковий заробіток, якщо вони відкрито не демонструватимуть свої амбіції. Бути ініціативним сьогодні небажано - адже це, швидше за все, призведе до конфлікту з керівництвом.

Друга половина дня - чудовий час для дружніх зустрічей та світських заходів.

Водолій (20.01-18.02)

У Водоліїв знизиться творчий запал, і день буде просто звичайним. Представники знака захочуть "оживити" знуджену дійсність, але це призведе лише до нерозумних ситуацій.

Зірки радять не порушувати традиції в колективі і дотримуватися суспільних норм. У другій половині дня, можливо, легке нездужання.

Риби (19.02-20.03)

Риби докладатимуть масу зусиль, щоб вирішити важливі справи, але не досягнуть бажаного. Незважаючи на складності, зірки рекомендують не здаватися та не залишати те, що почали.

Загалом настрій представників знака не піде в "мінус" - і вони можуть розраховувати на хороший вечір у колі друзів.