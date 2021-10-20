У Львові від COVID-19 померла багатодітна мати, яка була категорично проти вакцинації

У Львові в лікарні швидкої медичної допомоги від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 40-річна багатодітна мати, повідомляє InfoResist.

Лікарі кілька днів боролися за життя жінки. Її стан з самого початку хвороби був критично важким. Крім того, коронавірусом заразилися ще три члени родини, зокрема її брат і сестра.

“Вона у нас перебувала три доби. За цей час її двічі реанімували. Вся родина – категоричні противники вакцинації, налаштовані агресивно і на контакт ні з ким не йдуть», – розповіла завідуюча відділенням анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець.

У жінки залишилося троє дітей. Наймолодшому – всього рік.

Лікар наголосила, що вакцинація врятувала б багатодітну матір, тому вона закликає не зволікати з щепленнями. Навіть якщо вакцинована людина заразиться COVID-19, то хвороба протікатиме в легкій формі.