У поліції розповіли про використання європротоколу

Використання європротоколу є зручним засобом врегулювання у випадку дрібних ДТП. Але його можна застосовувати не завжди, повідомляє 24 Канал.

Навіть дрібна ДТП – дуже неприємна подія для кожного водія. Але це лише пів біди, адже після автопригоди потрібно викликати поліцейських, а далі — можливий протокол та втрата посвідчення водія, судовий процес, штраф. Та й потрібно відкласти всі інші справи, заплановані на той день, тому що часу та нервів може піти чимало.

Оформлення європротоколу – оптимальний вихід з такої ситуації. У Патрульній поліції Київської області нагадали, за яких обставин можливе його використання.

Європротоколом можна скористатися за таких умов:

відсутні травмовані чи загиблі люди;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП знаходяться у тверезому стані.

Щоб скористатись електронним європротоколом підійде будь-який мобільний пристрій з камерою та можливістю перейти за посиланням: https://dtp.mtsbu.ua.﻿