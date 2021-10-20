Суд у Києві заарештував заочно екс-прем'єра Азарова

Печерський районний суд Києва в середу заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дасть підстави звертатися із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування", - йдеться в повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).