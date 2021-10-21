З'явився список країн-учасниць Євробачення-2022

Участь у музичному конкурсі візьме 41 країна. Дві з них кілька років не з'являлися на сцені Євробачення, повідомляє Корреспондент.

Євробачення в 2022 році завдяки перемозі в музичному конкурсі групи Måneskin проходитиме в італійському Турині. Офіційні представники музичного конкурсу опублікували список країн, які дали згоду на участь у змаганні.

Змагатися в Італії буде 41 країна: Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Вірменія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сан Марино, Північна Македонія, Сербія, Словенія, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швейцарія, Швеція та Естонія.

Білорусь від участі в Євробаченні-2022 відмовилася, а ось Вірменія, яка не брала участі в цьому році через військові дії, і Чорногорія, яка пропустили два попередні конкурси через складне фінансове становище, представлять себе на музичному змаганні.

Нагадаємо, Євробачення-2022 відбудеться 10, 12 і 14 травня на олімпійській арені PalaOlimpico.