Мігранти намагались штурмом прорватися на територію Польщі

Нелегальні мігранти спробували штурмувати білорусько-польський кордон. За даними прикордонної варти Польщі, проти них застосували силу і спецзасоби, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що патруль виявив нелегалів в районі населеного пункту Уснаж Гурни.

"Іноземці, які кочують на білоруській стороні, силовим способом форсують кордон" , - йдеться в повідомленні і уточнюється, що близько 6 чоловік кидали колоди і каміння в бік військових і прикордонників.

А деякі мігранти «володіли небезпечними інструментами (сокирами та ножами)». За даними Прикордонної варти, в допомозі нелегалам були помічені співробітники білоруських служб.

У зазначений район польське командування направило патрулі Прикордонної варти, армії та поліції.