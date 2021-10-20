Топ-менеджер УЗ: зношений вагонний парк - це пряма загроза безпеці руху

Вагонний парк "Укрзалізниці", зношеність якого становить близько 89%, є прямою загрозою безпеці руху. Тому Мінінфраструктури спільно з УЗ планує запустити програму поступового обмеження терміну експлуатації вагонів і будівництва нових вагонів замість списаних, повідомляє УНІАН.

Таку думку висловив заступник директора Департаменту з комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

"Програма включає в себе оновлення всього двох родів рухомого складу: піввагонів і зерновозів. Це два найбільш масових види вагонів. І метою цієї програми є оновлення парку саме піввагонів і зерновозів. Планується поступове обмеження терміну експлуатації вагонів і побудова нових вагонів замість списаних. Всього планується протягом семи років списати майже 38,7 тис. зношених піввагонів, і натомість побудувати 30,2 тис. нових піввагонів; списати майже 18,8 тис. зерновозів і побудувати 14,6 тис." , - сказав він.

Ткачов також підкреслив, що в Мінінфраструктури розуміють, що різке обмеження термінів експлуатації вагонів прийде до списання 54% вагонного парку або 95 тис. вагонів, і економіки не зможе перевозити вантажі залізницею.

"Тому програма розроблена таким чином, щоб протягом семи років проводилося поетапне скорочення гранично допустимого терміну експлуатації вантажних вагонів. Мета: за сім років скоротити граничний термін експлуатації вагонів до нормативного, встановленого заводом-виробником" , - підкреслив топ-менеджер.

За його словами, Мінінфраструктури розробило каскадне обмеження граничного терміну експлуатації, щоб не було стресу ні для економіки, ні для вантажовідправників, ні для власників вагонів, ні для самої

"Укрзалізниці". "Таким чином ми поступово скорочуємо граничний термін експлуатації вагона з метою його приведення через сім років до нормативного, того терміну, який гарантує його нормальну експлуатацію" , - констатував він.

Нагадаємо, що в 2020 році 30% аварій на "Укрзалізниці" сталися з вини поганого стану рухомого складу. Минулого року було зареєстровано 813 транспортних пригод, в яких загинули 212 осіб і 40 отримали травми. З них - 479 аварій з рухомим складом, з яких 126 аварій - в результаті сходу з рейок рухомого складу.