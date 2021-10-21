Названо перевагу криптовалюти над золотом

Американський мільярдер-інвестор Пол Тюдор Джонс назвав перевагу криптовалюти над золотом, повідомляє Лента.Ру.

На думку Джонса, криптовалюта є найкращим засобом захисту від інфляції, ніж золото.

"Криптовалюти явно виграють гонку проти золота. Вони можуть бути дуже хорошою страховкою від інфляції. Для мене вони краще золота", - сказав він.

Золото втратило вісім відсотків за останні 12 місяців у порівнянні з річним приростом біткоїна в 437 відсотків.

На думку американського мільярдера Марка Кьюбана, криптовалюти перейняли багато якостей золота. Сам же дорогоцінний метал «мертвий» в якості активу та засобу заощадження.

Інвестори часто бачать в золоті спосіб захиститися від інфляційних ризиків, проте дорогоцінний метал не виправдовує їхніх надій.