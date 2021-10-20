До "чорного списку" митців Мінкульт додав ще сімох росіян

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло сімох російських діячів культури до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці, повідомляє Українська правда.

За поданням Служби безпеки України, МКІП оновили перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

До списку увійшли: російський режисер Максим Бріус, продюсер і сценарист Генріх Кен, продюсер Сергій Щеглов, актор Михайло Вассєрбаум, оператори Владислав Гурчін, Олександр Полагаєв і Гарік Жамгарян.

Станом на 20 жовтня, в переліку перебуває 213 російських культурних діячів.

Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.